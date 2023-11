Cartas de lectores II: comentarios sobre Maradona

Macri no es quien para juzgar la vida privada de una persona que le dio como nadie a este país alegrías como Maradona. Yo crecí como miles de niños viendo a Diego Armando Maradona jugar como nadie lo hizo en los Mundiales del 82-86-90-94 y toda su carrera deportiva especialmente en un equipo humilde como es Nápoles, donde Diego mostró su arte en el fútbol llevándolo a la cima de Europa. Diego quedó en la historia por el partido más sublime del balompié contra Inglaterra el 22 de junio del 86 (día del futbolista) donde hizo el gol pecaminoso, comparado como relata el Génesis, comiendo del árbol del bien y del mal, pero cinco minutos después realizó una obra maestra del mejor gol de la historia de este deporte barriendo a seis británicos desde la mitad de la cancha en el estadio azteca, como si fuera una pintura del neerlandés Rembrandt. Nunca un futbolista ha mostrado un nivel tan superior para que Argentina se consagre campeón del 86. Maradona no le hizo daño a nadie, solo a él mismo, como dijo miles de veces: “yo no soy ejemplo de nada ni de nadie”. Vivió a su manera y se fue a su manera, solo Dios puede juzgarlo; Macri sí hizo muchísimo daño a un país tomando un préstamo al FMI durante su gobierno, que ha dejado una herencia que la pasó Alberto Fernández, la pasará Javier Milei y la pasarán muchísimos presidentes más, y lavarse las manos como lo hizo él y apareciendo en TV como que “yo no fui”... y demás cosas y hablando de Messi como si el fútbol fuera una república; habla de sus desastrosos conocimientos de una Nación. Las leyendas jamás serán olvidadas, Diego siempre estará en el corazón de los argentinos, ricos, pobres y hasta del mismo Lionel Messi, el cual siempre admiró a Diego Maradona. Espero que el próximo Presidente no se deje atropellar por este sujeto y pueda gobernar con total independencia.