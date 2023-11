Sires presenta “Nena no sos del montón” en El Piletón

“Ya sé que tu trabajo es seducir/, ya sé que por abajo te sabes lucir/, que te obligas a parlar lo que quieren oír/ y que gritas muchas veces lo que no quieres decir/(...) Nena no sos del montón/, vos sos la protagonista/ no sos de ficción/ vos sos el premio grande/ que nunca salió./ Quisiera que me lleves hasta tu balcón/ y me empujes al vacío de tu corazón”, recorre la letra de la canción rockera que ya circula en redes sociales y plataformas musicales.