La decisión que tomó el representante de Bucca, al no obtener respuestas de la CD de San Martín

En seis días expira la opción de compra que tiene el ex Unión y ya hay varios equipos interesados. “Leonel tiene contrato con San Martín hasta el 31 de diciembre. Le dieron un par de semanas de vacaciones y el 4 de diciembre vuelve para seguir entrenándose hasta fin de año. En enero habíamos firmado por un año, sin cargo y con una opción de compra. Pero San Martín tiene tiempo para hacer uso de la opción hasta el 30 de este mes”, aseguró Marioni. “Hasta ese día no puedo negociar con nadie porque San Martín tiene la prioridad. Si mañana o hasta el 30 de noviembre, la CD me dice que van a hacer uso de la opción, no podemos negarnos”, agregó.