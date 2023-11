Las durísimas declaraciones del vice de San Martín: “No nos pidan que vayamos a besarle el anillo a nadie”

“A nosotros y a San Martín, lo único que nos vino de arriba siempre fue la lluvia, el resto llegó con sacrificio y con trabajo. No nos pidan, ni reclamen en vano que nosotros utilicemos otros métodos que no sean la lealtad, la fortaleza, jugar de frente y jugar a ganar para ascender, porque esa es la forma. No haciendo trampas, ni buscando atajos, ni buscando amistades. San Martín no se arrodilla ante nadie, San Martín es el más grande del interior”, advirtió Cisneros. “Nosotros no estamos peleados con nadie, pero tampoco nos arrodillamos ante nadie. Tenemos el orgullo de conducir esta institución hasta el mes de junio, que seguramente va a ser reelecto Rubén Moisello como presidente. No nos pidan que hagamos lo que nunca estuvo acostumbrado a hacer San Martín para lograr el ascenso”, agregó.