Las batallas secretas del oficialismo

Los miembros de la nueva composición de la Legislatura se embarcaron en una inverosímil empresa apenas asumieron: que les aumenten sus remuneraciones mensuales. En rigor, no fueron todos, sino sólo un grupo, aunque numeroso. Y no se trató de un “tanteo”: lo pusieron por escrito. Ese hecho es lo que convierte la cuestión en toda una rareza, a la luz del artículo 68 de la Constitución Provincial: “Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”. Es decir, la decisión es enteramente del vicegobernador, Miguel Acevedo. Sin embargo, se elaboró una nota y el documento comenzó a poblarse de firmas. No eran sólo de los oficialistas: entre los primeros firmantes se encuentran las rúbricas de un par de legisladores de la UCR.