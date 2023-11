Separarían a la madre del bebé intoxicado

La familia del pequeño, que vive en el centro de Alderetes, estaba en una celebración y comenzó a notar algo raro en el niño. Ante LA GACETA, F., el padre del chiquito, dijo que “evidentemente hubo una negligencia. Lo más importante es que mi hijo está bien, gracias a Dios”. Añadió que “me duele ver que algunos trataron a mi señora de adicta cuando no lo es. Sinceramente, no sé si ella consume cocaína, o si consumió ese día, pero eso no la vuelve adicta. Ella y su abuela cuidaron siempre a los chicos y les dieron todo; yo no la puedo juzgar”. El hombre es camionero. Reiteró que sus chicos están bien cuidados. “Acá los chicos tienen todo, van a la escuela, comen bien, tienen a su familia y no les falta nada”. El comisario Ruiz explicó que el martes se hizo un allanamiento en la vivienda, con intervención de la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género I y de la Dinayf. “Es un hecho que va a ser separado de la madre y no sé si del papá. En estos casos existe la opción de los abuelos maternos y paternos, y si no, custodia letrada a través de la Sala Cuna. Sabemos que hubo un gran riesgo de vida y que los facultativos médicos lograron estabilizarlo”. Añadió que “es una situación muy compleja; hay otros dos menores en el domicilio. Por el momento siguen en la misma vivienda, pero están observados a través de las instituciones del Estado y a través de una de las abuelas que reside en el lugar”.