Los policías brasileños se sacaban fotos como trofeos de guerra

El vive en Río de Janeiro y fue víctima de los palazos que la policía brasileña repartió a mansalva solamente contra los argentinos. Luego, contó cómo fue que se lastimó: "yo no peleé, no pegué ni nada. Yo me caí y me di la cabeza contra uno de los parantes que hay para dividir las escaleras del Maracaná. De ahí no me acuerdo más nada". Y sumó: "llegó un momento que, como nos llevaban tanto para atrás, ya no había lugar. Empezamos a quedar aplastados y en uno de esos empujones me caigo y me pego la cabeza contra uno de esos parantes. Perdí el conocimiento".