“Hay dirigentes tucumanos que no han militado el voto a Massa”, reprochó Gallia

Tras la dura derrota que sufrió el peronismo en el balotaje, comenzaron las autocríticas y los pases de factura. El legislador Carlos Gallia fue uno de los primeros en cuestionar la performance que mostró el oficialismo tucumano en las urnas ya que no logró cosechar una cantidad similar de votos que en los comicios provinciales. “El peronismo no ha jugado como tenía que jugar porque no tiene intereses propios. Hay dirigentes que no han militado el voto a (Sergio) Massa, lo tengo en números. No militaron, sin desmerecer que había una necesidad real de cambio. El bolsillo a todos les duele”, expresó a LG PLAY.