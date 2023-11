Cartas de lectores I: propuestas

Habiendo recibido la nueva gestión municipal la Capital más sucia, caótica, desordenada y por no decir abandonada de las capitales de provincias del país, en la que durante ocho años privó el desinterés por mejorar el bienestar de los ciudadanos, evidenciado por la dejadez en todos los aspectos (limpieza, seguridad, contaminación ambiental, caos vehicular, alto porcentaje de calles rotas con pozos y baches no reparados, yuyales por doquier, verdulerías a cielo abierto, autos sobre las veredas impidiendo el paso de peatones, vehículos abandonados, falta de varitas, etc) es que me permito sugerir a las nuevas autoridades aplicar las siguientes medidas: a) Prohibición de circular en motos sin cascos debiendo no solo aplicar multas sino retirar el carnet de conductor en caso de repitencia. b) Prohibir y multar con multas significativas a los que estacionen sobre las veredas. c) multar a los frentistas de propiedades y terrenos que no tenga cortado el césped o que en los terrenos haya yuyales y acumulación de basura (ver lo efectivo ha sido este accionar en Yerba Buena). d) prohibir la instalación de verdulerías en las veredas u otros comercios que impidan la circulación y/o colaboren con suciedad. e) Multiplicar los controles de agentes del tránsito probos que no solo controlen sino que su presencia impidan infracciones y si las hay, sancionarlas. Debemos tener un Concejo Deliberante activo y comprometido con los ciudadanos, evitando la inoperancia que tanto daño nos hace. Por otra parte como parte de este municipio tenemos que colaborar en todos los aspectos que favorezcan el progreso de nuestra Capital.