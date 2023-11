Superhéroes y animaciones te invitan a la diversión desde la grilla de Disney+

De los productores ejecutivos Dwayne Johnson, Dany Garcia y Brian Volk-Weiss, esta serie te lleva a dar un paseo detrás de las atracciones más icónicas y queridas de os parques Disney, presentando a los Imagineers que las diseñaron y a los Cast Members que las operan. Luego de la primera temporada, en la que se vieron algunas de las atracciones principales, tales como Jungle Cruise, Haunted Mansion, “It’s a small world” y Space Mountain, la segunda continúa presentando otras diversiones fundamentales: Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, Epcot, The Food y Nighttime Spectaculars.