En seguridad, sólo anuncios para lo que quería escuchar el electorado

En la lucha contra la inseguridad, no sólo importa qué se hará, sino que es clave el cómo se lo hará. Hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Sólo se enunciaron algunas ideas, faltaron los proyectos. Justamente, eso es lo que se necesita: planes que se mantengan con el correr del tiempo y no que se reformulen cada cuatro años.