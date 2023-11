Pequeños comerciantes vivieron la elección entre el descreimiento y la incertidumbre

“De cara a las elecciones está todo un poco complicado, porque la gente se guarda el dinero, esperan, buscan opciones; hay incertidumbre”, agregó Bustos, que se mostró poco ilusionado con un posible cambio de escenario en los próximos meses. “En el corto plazo, no va a cambiar nada; hay que ser objetivos. Este modelo de país, del actual gobierno, no me parece viable, porque no hay producción; y el otro candidato, que tiene otra mentalidad, las decisiones que tome en algún momento van a ser drásticas, y van a impactar en el bolsillo de todo el mundo”, analizó, sobre las opciones electorales.