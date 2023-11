"Deflación": el precio del troquel bajó de $5.000 a $3.000

“A mí me ofrecieron $3.000 para votar a (Sergio) Massa, pero no lo voy a hacer”, aseguró Mariano Acevedo, un vecino de Villa 9 de Julio que indicó que en una casa de calle Luis F. Nougues al 1.500 estaban pagando por los troqueles. En esa cuadra, que está a la vuelta de una escuela, funciona un búnker, pero no había más que un grupo de jóvenes reunidos bajo un cartel en apoyo al candidato de Unión por la Patria. De ser ese el precio, el valor del troquel no se adaptó a la inflación que sufre el país: el 11 de junio, para las elecciones provinciales, se pagaba $5.000 por voto según los testimonios que registró LA GACETA en aquella oportunidad.