Sepa el pueblo votar

Hace cuatro décadas, se advertía en no caer en posiciones extremas a la hora de elegir; casi era adelantarse a los tiempos y mirar la división que marca a la sociedad actual. Así es como subrayaba: “Saber votar no consiste simplemente en cumplir con los requisitos legales, sino mucho más, en proceder con la convicción de que la república, el pueblo y su patrimonio serán nuestros. Serán puestos literalmente en las manos de quienes los administren, por lo menos con honestidad y eficiencia. A partir de esa realidad y la reflexión que procede del sufragio, adquiere toda su dimensión de examen de conciencia ciudadana”. No quedaba exento del análisis y la reflexión el sistema electoral de entonces, aunque bien el párrafo tiene vigencia hoy: “Nuestro sistema electoral tiene, desde esta perspectiva, virtudes innegables y seguramente no podrá ser culpado de algunos de los errores que no dependen sino de quienes votan”.