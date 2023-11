Cartas de lectores: la crisis del agua

La crisis del agua en la Provincia de Tucumán se ha agudizado en los últimos años-mejor dicho a partir de la rescisión del contrato con Aguas del Aconquija- debido a la incapacidad mostrada por quienes fueron elegidos por las máximas autoridades para dirigir los destinos de la SAT (capaz: Apto, proporcionado ,suficiente para una cosa determinada). Lo expreso no solo con la experiencia de mis 79 primaveras sino por haber dejado 31 de mis preciosos años en el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) -que al unirse con OSN formaron la Dipos hasta que se privatizó el servicio y luego de la rescisión tomó el nombre de la SAT. En esos 31 años ocupé diferentes puestos: mecánico de bombas-mientras estudiaba ingeniería mecánica-inspector de obras, jefe de división, de departamento -siendo ya ingeniero mecánico e ingeniero sanitario- y finalmente subdirector de la Dipos- concluyendo mi trayectoria como Interventor del Ersact, donde renuncié a los seis meses por no estar de acuerdo con la política de normalizar el ente. En esos tiempos había una carrera sanitaria; los profesionales que allí trabajaban se esmeraban para capacitarse y llegar a ser los que luego conducirían los destinos de la captación, el tratamiento y la conducción del líquido elemento .De allí surgieron un José Domián -que se capacitó en Francia-, un Oscar Molteni, un Matías Rios, un Juan Negro, que luego ocuparon la conducción de la Dipos. Junto a ellos proyectamos la Década del Agua. Jamás se hubiera ocurrido poner en el cargo de director a alguien que no haya concretado una verdadera carrera sanitaria. A partir de la rescisión del contrato con A.A. se politizó la repartición designando a dedo el cargo supremo. Asumieron profesionales sin experiencia en el tema y últimamente un político -tendrían que colocar en sus C.V. las experiencias vividas en el tema sanitario-. Estos nombramientos echan por tierra lo expresado por el Sr. Gobernador de llamar a los más capaces. Para muestra pongo el Ejemplo de Aguas y Saneamiento (AySA) cuya directora es la Sra. esposa del actual ministro de Economía. ¿Está capacitada? Con razón los jóvenes de hoy buscan nuevos horizontes. Para finalizar, un consejo. ¿Hay escasez de agua debido a la baja de la cota del Cadillal? Para eso se construyó La Niña (balsa).