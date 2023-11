“Títerexxx”, obra para adultos sobre la sexualidad de la mujer

Los títeres pueden ser para adultos, y así se comprobará esta noche, desde las 21 en La Sodería Casa de Teatro (Juan Posse 1.141), con el estreno de la creación colectiva realizada por María Cecilia Rosales, Vanesa Neumann y Huerto Bravo Yñigo “Títerexxx”, que indaga sobre la búsqueda del placer, el conocimiento del propio cuerpo, la libertad individual, la sexualidad y los vínculos humanos. “Es una invitación a que el deseo fluya, porque no tiene peso, no tiene género, no tiene color, no tiene forma... tiene sabor”, adelantan.