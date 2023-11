En un violento robo, le quitan $6 millones a un empleado en pleno Barrio Norte

El joven dijo que al realizar la denuncia los oficiales le informaron que no andaban las cámaras de seguridad de esas cuadras por lo que no pudieron identificar la patente. “Da bronca porque al final parece que queda en la nada. Esta zona cada vez está peor; por la plaza Urquiza hay muchos robos pirañas durante la noche y acá no son tan comunes los motoarrebatos pero cuando los hay es una moto que en una pasada asalta a tres o cuatro personas en cuestión de minutos”, denunció Gabriel. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)