Javier Milei: "Estamos ante la peor crisis de la historia y es culpa de este gobierno"

Alianza con el Macrismo

Sobre la posibilidad de una alianza con el macrismo, Milei afirmó: "Estamos dispuestos a convocar gente talentosa. No tenemos problemas en reclutarla. Dentro del Pro hay gente amiga, ¿por qué no podría convocarla?". Aseguró que hay objetivos que no son negociables, pero que la inclusión de personas inteligentes podría abrir nuevos caminos.