Grandes desafíos para la educación

En este sentido, se advirtió que los alumnos deben prepararse para resolver los problemas relevantes de la vida y que deben ser agentes de cambio de sus propias comunidades. Para ello, se sugirió potenciar el desarrollo de habilidades demanda el mundo de hoy. “Cada año en Argentina quedan puestos de tecnología sin cubrir, cada día surgen nuevos empleos que se están creando ahora mismo”, destacó una experta. Advirtió que las vocaciones de estas disciplinas se forman desde los 10 años. “Necesitamos comenzar en edades tempranas, tenemos que trabajar anticipadamente y es clave el rol en la primera línea secundaria… Los analfabetos del futuro no van a ser los que no sepan leer o escribir sino los que no desarrollaron estas habilidades básicas”. En este sentido, es clave potenciar el desarrollo de las vocaciones desde edades tempranas.