Llegan dos filmes con situaciones sobrenaturales de terror o de milagro

El filme es anunciado como “la combinación perfecta entre ‘Los otros’ y ‘La noche del Demonio’”, con la dirección de Lawrence Fowler (el mismo de “Jack in the box” y uno de los guionistas de la nueva realización junto a su hermano Geoff Fowler) y protagonizado por Michaela Longden como Margot, quien decide enfrentar su pasado. No quiere volver a la institución mental en la que alguna vez estuvo recluida pero para ello debe recordar cuál fue el oscuro suceso ocurrió en su familia.