El gigante de Europa que sigue de cerca a Valentín Barco

Cabe recordar que anteriormente Barco ya había sido sondeado por Manchester City y Brighton Albion, ex equipo de Alexis MacAllister. A pesar de que estuvo cerca de irse, el juvenil plantó bandera y se quedó para disputar las instancias decisivas de la Copa Libertadores. Hasta el momento a las oficinas de Juan Román Riquelme no llegó ninguna propuesta formal, pero saben que esto no tardaría en suceder.