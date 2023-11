Darío Sand no pierde las esperanzas de compartir cancha con su hermano en San Martín de Tucumán

¿Llevará sus goles a La Ciudadela?

Debido que su hermano José disputaba su último partido con la camiseta de Lanús, Sand pidió licencia para poder estar presente en cancha de Lanús, el sábado por la noche. Darío no quería perderse tamaño momento y fue a compartir junto al goleador. “Fue muy lindo. Él se merecía ese reconocimiento porque siempre fue un luchador; un jugador al que le costó mucho sacrificio todo lo que consiguió”, dijo el arquero, quien no pierde las esperanzas de hacer realidad el sueño de compartir equipo con “Pepe”. “Y... Parece que va a quedar pendiente; pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Él se hubiera llevado muy bien con la idiosincrasia de San Martín, porque tiene mucha pasión y garra. No sabe que hará todavía, tiene que estar convencido para tomar una decisión. No depende de lo que yo quiera”, remató sobre a la posibilidad de ver al artillero con los colores “santos” en la próxima temporada.