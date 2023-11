Cartas de lectores II: peregrinar en la tercera edad

No es fácil hacer trámites en el PAMI. Ante la necesidad de contar con audífonos inicié el trámite ante mi médico cabecera por la interconsulta. Luego pedí turno para la audiometría. Luego, otro turno para la fonoaudióloga. Ambos trámites llevan no menos de 20 días de espera cada uno. Luego se concurre a la sede del PAMI para indicarnos que el trámite sigue en la calle Salta. En este último lugar un letrero dice “no molestar”… los teléfonos que figuran en el instructivo para concurrir a ese lugar que entrega el PAMI no contestan. Hice una nueva visita al PAMI y me derivaron a alguien en el primer piso donde me explicaron que esos números que figuran en el instructivo no eran tales y que tampoco se atiende en la mañana y en otro número telefónico. Al preguntar si puedo ir personalmente me dijeron que no, porque los turnos recién se darán a mediados de diciembre pues no se están recibiendo audífonos. Conclusión, el maltrato hacia la tercera edad existe. Los descuentos se hacen en cada cobro pero el servicio es demasiado engorroso y encima las soluciones no llegan como debería ser, atendiendo la edad de los pacientes. ¿Podrá alguien solucionar estos temas? ¿O debemos seguir la peregrinación de oficina en oficina?