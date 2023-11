Duelo desigual con los “kamikazes” de Hamas

Preguntado, luego de intercambiar expresiones, sobre su condición de musulmán (que supuse), casi detiene el taxi, me mira, y con plena disposición para expresarse evidenciando sinceridad, responde: ‘soy musulmán, pero no radical, no radical’. Y desliza sus alabanzas al Dios único y misericordioso. Estaba ejerciendo el derecho a exhibir el salvoconducto ante un hombre de prensa del sur de América. El conductor del taxi era un conocedor, como pocos, de la necesidad de convivir pacíficamente mostrándose en esa actitud frente a un mundo que estima hostil para los creyentes islámicos. Y nada menos que en Nueva York, donde su condición, desde el 9/11 ha venido siendo la más vigilada de Manhattan y del mundo entero, un mundo donde Estados Unidos tiene casi 950 bases”.