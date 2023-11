Fábula del mentiroso y el loco

Como los personajes de una fábula que pretende contrastar caracteres, ambos son las caras de una misma devaluada moneda. O el reflejo de uno en el espejo invertido de su contrincante. El loco dice la verdad, pero no sabemos cómo reaccionará ante ella: he ahí su peligro. El hábil mentiroso va entremezclando mentira con verdad para que no sepamos cual es cual: he ahí su amenaza y su riesgo.