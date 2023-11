Liderazgo: vivir para los demás

Me añadía «Ser líder [to lead] es ir por delante, empeñarse en ser ejemplar, en mejorar tanto uno como el equipo: no hay límites en esto». Es verdad: un líder es así. Y me venía a la cabeza cuántos gobernantes u otras personas constituidas en autoridad en nuestro mundo no son buenos líderes porque no son ejemplares, ni desean serlo. Ser líder no es cuestión de publicidad, de marketing. Ser líder no se elige: te eligen porque eres más humano, mejor persona.