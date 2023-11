La cadencia de una voz lectora

“Cada vez me he atrevido más a tomar la palabra de los otros, y a hacer de la lectura y la escritura una sola cosa”, me dijo alguna vez María Teresa Andruetto en una entrevista que fue publicada en este suplemento. Porque, como dice Julia Kristeva y Andruetto refrenda, “todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto”. Así, cada una de las partes de Una lectora de provincia, abre con un epígrafe.