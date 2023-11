Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Rock: cartelera de shows

En Unión Rutera (Chiclana 1438) habrá desde las 19 un festival solidario para los alumnos de sexto grado de Escuela 271 de Ampipa con Criminal Mambo, David Corti (foto), Señor Veneno, Santo Fumador, Desierto Blanco, Viento de Poder y D’fasados. En Concepción, El Bondi de la Alegría celebrará su séptimo aniversario en Concepción con Rock and Lobos, Traidores NO, Metaroot, La Suburbana, Harlem y Dj Rod Rock. Less Band recreará temas de Radiohead, Thomyorke y propios en CiTá, Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) desde las 21.30. La Colgada hará su tributo a Divididos en el bar Rocantainer (avenida Roca Oeste 1015, Tafí Viejo) a las 22. Estación Experimental y El Ju estarán desde las 23 en Valhalla Bar (La Rioja 155), mientras que Pöisön Röse actuará a la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352). NorthOn, Spengaboys y Adrián Llovera cantarán en La Caverna de Saturno (Cacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena).