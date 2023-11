Riquelme subió la apuesta, y le apuntó a Macri

“El que se quiera presentar, y es socio y tiene tiempo, que lo haga. Somos todos personas. Hasta el martes a la noche tenemos tiempo de dar la lista. A mí no me interesa que me lo reconozcan, me interesa que los hinchas lo sepan”, agregó Román antes de darle con munición pesada a Macri, quién iría como vicepresidente en la fórmula opositora de Andrés Ibarra.