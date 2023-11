Chincarini respondió a las críticas de Ale: “Chahla hace y eso parece molestarle”

“El concejal habla de que no tuvieron acompañamiento de la provincia para arreglar la Asistencia Pública. Entonces yo me pregunto: si solo el 27 % de los ingresos estaban destinados al pago de sueldos de los agentes municipales ¿Por qué no usaron el 73 % restante de los fondos para arreglar la Asistencia Pública?. Yo no me olvido y los vecinos tampoco se olvidan, que no solo cerraron la Asistencia Pública. También se escondieron durante la pandemia, justamente lo contrario a lo que hizo nuestra intendenta, que comandó la primera línea sanitaria”, añadió Chincarini.