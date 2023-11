Usando el nuevo Código, dictaron sentencia durante una audiencia en un proceso de amparo a la simple tenencia

Y agregó: “El análisis de la prueba testimonial producida, me permite afirmar que los testigos han coincidido que en el inmueble objeto del presente ligitio vivía desde el año 2019 aproximadamente la (propietaria) junto con sus hijos. Igualmente coinciden en que fue ella quien vendió la casa a la denunciada alrededor del mes de marzo del corriente año, y que ésta ingresó a vivir con su familia en el mismo momento en que realizó la compra. Las declaraciones testimoniales no aportaron ninguna evidencia de que el denunciante haya detentado la tenencia del inmueble a la fecha de la denunciada turbación; más aún, no surge acreditado ningún hecho turbatorio, por el contrario, puede inferirse que la demandada ingresó al inmueble sin mediar turbación alguna, sino con el acuerdo de su anterior ocupante”.