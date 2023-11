Tiempo de resolver los problemas de los semáforos

La capital tiene 383 complejos semaforizados, de los cuales 247 habían estado a cargo de la empresa, la cual, según el ex secretario de Obras Públicas, en diciembre pasado “comunicó el cierre de sus oficinas en Tucumán y el cese de las prestaciones a las que estaba obligada”. Otro funcionario, el ex subsecretario operativo de Tránsito, había dicho en abril que “cuando el intendente armó un pliego (pedido de licitación) para un nuevo mantenimiento, se puso como condición que las empresas tengan un stock de repuestos para no estar dependiendo de compras al exterior... Es que el gran problema que tenía esta empresa era que cuando se rompía algo, no conseguía repuestos. Se ve que no les gustó la medida y finalmente decidieron irse de la provincia. Con eso se llevaron todo el sistema de computación que se encargaba de controlar los semáforos… por ahora, nos encargamos nosotros de las reparaciones, pero no se consiguen repuestos”.