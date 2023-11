La emotiva arenga de Ramón Díaz luego de sacar al Vasco da Gama de la zona del descenso

Ramón Díaz después del triunfo de Vasco ante el líder Botafogo, que lo sacó de zona de descenso:



“Tienen que tener coraje pero esto no terminó. Es duro Vasco, va a seguir siendo duro. Me gusta gente, me gusta”.



Momentazo en el vestuario. 👏🏻🇦🇷pic.twitter.com/9SaVEybJM0