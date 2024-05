La jugada clave de Diego Flores: ¿por qué apostó por todos los referentes para vencer a Patronato?

Pablo Hernández volvió a jugar de movida en lugar de Leonardo Monje que venía mostrando un flojo desempeño. “Estamos con muchas ganas de revertir la situación. Son comentarios que pasan en todos lados. Por lo general, uno se lo guarda y no lo hace público. Pero es lo que él piensa y es su problema, no de nosotros. Cada uno puede hablar lo que quiera, pero nosotros estamos firmes con una idea. No hay nadie más importante que San Martín”, había declarado “Tucu”, antes de redondear una correcta actuación contra el “patrón”.