La confesión de Bruno Valdez sobre cómo terminó jugando de delantero en la final de la Libertadores

“Entré de nueve. Lo que pasa es que ahí en los últimos minutos el profe (Almirón) miró hacia atrás. Yo tenía unas ganas inmensas de ingresar y no teníamos delanteros. Le dije al profe si en los últimos diez minutos podía meterme de nueve para ir a buscar los centros. Tenía mucha confianza en mí y lastimosamente no me quedó ninguna jugada”, explicó el zaguero.