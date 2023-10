El presidente de la UAR no descartó la continuidad de Cheika en Los Pumas

Tras la derrota a manos de Inglaterra en el duelo por el tercer puesto, Cheika había declarado que todavía no había tomado una decisión al respecto ni había recibido ningún ofrecimiento de continuidad. "No tengo ni idea; ni siquiera lo pensé. Iré a Argentina antes de fin de año y hablaremos de cómo salieron las cosas y qué depara el futuro, pero no es lo que estoy pensando ahora", advirtió.