Trail running: cómo es la aventura de correr en la montaña

¿Qué la llevó a elegir el trail running? “Fueron muchas cosas”, advierte. Por un lado, cuenta que fue por un consejo médico. “Había ido a un alergista y me dijo que tenía que empezar a hacer deportes para bajar la alergia; pero este deporte me terminó enamorando. Me encanta que sea como una aventura y que cada carrera es distinta. Son diferentes terrenos, circuitos, altimetrías… correr, mirar a un costado y ver la naturaleza, me encanta”, reflexiona.