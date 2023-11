Test de personalidad: elegí un árbol y descubrí qué características te definen en tus relaciones familiares y laborales

A la hora de diferir con otros, puede que te frustres y no sepas lidiar con ello. Recuerda que hay tres reglas fundamentales que te van a dar esa paz interna que tanto necesitas: vive, deja vivir y no juzgues al otro. Podés asumir que siempre tomas el camino correcto, pero no cometas el error de pensar que es el único que existe.