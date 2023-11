Violencia de género: testimonios de víctimas para tener en cuenta las señales

Me quedé en blanco, recuerdo que dos amigas me dejaron en mi casa y entonces tuve un ataque de ansiedad. ¿Por qué conservó las fotos? ¿En qué contexto o por qué se las mostró a otros? Pasé meses dándole vueltas al tema, pero jamás encontré una respuesta que me diera paz. Al final borré mis redes sociales y corté cualquier comunicación con mi ex y su entorno. Me gustaría decir que salí adelante, pero hay cosas que no se olvidan. Con las parejas que tuve después fui un poco cruel porque necesitaba que respeten mi privacidad. Les exigía que no me sacaran fotos ni postearan publicaciones nombrándome. Llegué al punto de no tener charlas importantes o muy románticas por WhatsApp por miedo a las capturas de pantalla; ese fue mi mecanismo de defensa.