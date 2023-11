A 40 años del regreso de la democracia

Sintonía

Por Eduardo Metzger*

Alfonsín fue quien interpretó mejor a la sociedad de esa época. Jugué unas cartas que a algunos no le gustaron. Por ejemplo, que él fuera al programa de Sapag, y éste hiciera de Alfonsín. Eso fue resistido porque creían que era una caricatura burlona de él. Y yo observaba el rating que alcanzaba ese programa y sabía que Raúl lo podía hacer. El 30 de septiembre, en el acto de Ferro, ahí vi que Alfonsín podía ganar. Se hizo lo imposible para que la gente no fuera. Paro de transporte y de todo tipo. Y Ferro se llenó de personas que llegaban caminando, personas corrientes, no militantes.