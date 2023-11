El alfarismo asegura que "de ninguna manera es cierta" la deuda que reclama una empresa

Toscano detalló que "estas acciones decididas unilateralmente por la empresa desencadenaron una situación que no fue iniciada por la intendencia, y que tuvo consecuencias no deseadas para la gestión". "De repente y sin preaviso, nos quedamos sin mantenimiento de alumbrado y de semáforos. Atendimos por administración esas tareas, con todas las limitaciones del caso, porque la gestión decidió, de manera prudente, no realizar contrataciones privadas que excedieran el límite temporal del mandato, para que la siguiente administración pudiera actuar con libertad en esa materia", remarcó.