Copa Libertadores: pese a los incidentes, la final se juega con público

Preocupado por la seguridad, Scioli hizo un pedido especial a los hinchas

Tras la agresión a los hinchas de Boca en Brasil, el embajador argentino Daniel Scioli resaltó que no deben exponerse para evitar incidentes. "No respondan a ninguna provocación", recomendó.

Scioli habló luego de los incidentes ocurridos ayer en Copacabana. “Está bien que puedan disfrutar pero no las exclamaciones que siente el fuego sagrado del hincha de Boca, pero, por favor, les ruego que no respondan a provocaciones”, remarcó.