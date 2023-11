Macri acusó a Massa de "voltear" a Martín Guzmán para quedarse con el poder

"Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Javier Milei va en la misma dirección que (Patricia) Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió", sostuvo el líder de Juntos por el Cambio disertó en el Foro de ABECEB junto al ex jede de Estado español Mariano Rajoy.