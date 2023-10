“La gente está harta de que le mientan”, afirmó Mauricio Macri

De cara al balotaje, Mauricio Macri habló de lo que representa para un sector de Juntos por el Cambio apoyar la candidatura del dirigente libertario Javier Milei. Aunque reconoció que la figura del candidato de La Libertad Avanza puede significar una incógnita en caso de acceder a la presidencia, sostuvo que Sergio Massa representa la continuidad de las malas políticas que provocaron la actual crisis económica. “Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa. Con Milei tenemos todas las incertidumbres: no lo conocemos y nunca gobernó. Lo único que puedo decir es que las dos veces que lo vi, y las ocho o nueve veces que hablé, nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, manifestó el ex presidente en una entrevista televisiva con La Nación.