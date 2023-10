Gonzalo Quesada fue presentado como entrenador de Italia

Justamente por eso, Quesada era visto por muchos como el sucesor natural de Ledesma en la conducción de Los Pumas. No obstante, "Bocha" no lo incluyó en su staff para el Mundial de Japón 2019, en el que Los Pumas resultaron eliminados en primera ronda, meses después de haber sido finalistas del Súper Rugby. A pesar de ello, la UAR resolvió renovar su vínculo con Ledesma y dejar a Quesada al mando de Jaguares, pero tras la cancelación del Súper Rugby, el ex goleador de Los Pumas rescindió su contrato y regresó a Stade Francais.