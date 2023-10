Kicillof en Tucumán: “La elección no terminó; no hay que dormirse”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló a LA GACETA que el conflicto que implosionó a Juntos por el Cambio no implica un gran beneficio para Unión por la Patria. “La campaña termina en cada una de las provincias cuando lleguemos al balotaje, y Sergio Massa sea el presidente. No es solo una cuestión partidaria. Está en juego algo importante para cada una de las provincias argentinas, particularmente para Buenos Aires, una provincia productiva, de trabajo, una provincia que necesita salud pública, educación pública y todo esto está en riesgo (refiriéndose al proyecto de Javier Milei). Así que hasta el balotaje hay que dejar en claro a los bonaerenses y a todos los argentinos que la elección no terminó, que no hay que dormirse”. Antes de perderse con la turba que lo “sacó” rápidamente del salón de la Legislatura, Kicillof explicó por qué Milei es “el remedio no indicado”. “Es porque no sabes si te va a curar”. Y agregó: “en distintas entrevistas comentábamos que aveces no quedan claras las propuestas del candidato libertario, y como afecta a cada uno de los sectores, por eso hay que dejarlas bien claritas a esas ideas de Milei para que todos entiendan lo que quiere”. Al respecto, en otra entrevista había dicho el gobernador bonaerense, que “con Milei te vas a quedar en la mitad del desierto, porque su tierra prometida no existe”.