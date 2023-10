Rechazan un recurso de Cristina Kirchner contra el fallo del caso Hotesur

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las apelaciones que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y otros acusados presentaron para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que revocó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que se haga el juicio oral. “Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, resolvieron los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo en su fallo, según “Infobae”. A mediados de septiembre, Casación revocó los sobreseimientos de Cristina Kirchner y de una treintena de imputados en el caso y dispuso que se haga el juicio oral. La única excepción fue la de Florencia Kirchner a quien el tribunal le confirmó el sobresemiento. En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.