El balotaje Massa versus Milei: cómo se posicionan los referentes de JxC en Tucumán

Hasta ahora, el líder del PJS sólo deslizó que, con el paso de los días, llegarán las definiciones. “(En el balotaje) tenés dos opciones: tomás la A o tomás la B. O puede ser que no esté la que vos querés, porque ya has elegido (en las generales). Hay también una responsabilidad republicana; por eso, lo del voto en blanco no me suena mucho”, aseveró en una nota con LG Play.