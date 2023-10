Encuentro Molle, una Liga de la Justicia de la Sensibilidad

El músico confiesa que “en un momento pensé que podría cambiar el mundo cantando, con ese paradigma tardío de los 70, pero me fui desilusionado y a la vez aferrando a las almas que tocás cuando contás y cantás tus penas”. “Hoy me reconforta viajar y conectarme con gente maravillosa como la que nos convoca en este encuentro: algunos hacemos 1.400 kilómetros para compartir tres días porque necesitamos ámbitos como este donde poder desarrollar el concepto. No somos una aldea de duendes buena onda, pero me resulta inescindible la música del aspecto humano”, reconoce.