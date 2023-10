Estigarribia volvió en un momento ideal para Atlético Tucumán

Más allá del momento de euforia, no la pasó bien durante la lesión. “Fue bastante duro. Se hizo largo todo este tiempo que estuve afuera; pasaron muchos partidos. La verdad es que me mantuve, a pesar de todo, bien de la cabeza. No quería caerme. Tuve dos o tres días malos solamente; después me enfoqué en la recuperación”, explicó el ex Patronato.